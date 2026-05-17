Atalanta-Bologna le formazioni ufficiali | Scalvini recupera e gioca Krstovic guida l’attacco
Le formazioni ufficiali di Atalanta e Bologna sono state annunciate prima della partita. L’Atalanta schiera un 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Scalvini che recupera e gioca dal primo minuto, Djimsiti e Ahanor in difesa, Zappacosta, De Roon, Ederson e Zalewski a centrocampo, mentre in attacco ci sono De Ketelaere, Raspadori e Krstovic. La squadra ospite si presenta con una formazione diversa, senza dettagli ancora ufficiali disponibili. La partita sta per iniziare, con le formazioni pronte sul campo.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino. A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Vavassori Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano. A disp.: Ravaglia, Pessina, Tomasevic, De Silvestri, Zortea, Lykogiannis, Sohm, Moro, Odgaard, Orsolini, Dominguez, Dallinga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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