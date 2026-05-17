Atalanta-Bologna le formazioni ufficiali | Scalvini recupera e gioca Krstovic guida l’attacco

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Bologna sono state annunciate prima della partita. L’Atalanta schiera un 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Scalvini che recupera e gioca dal primo minuto, Djimsiti e Ahanor in difesa, Zappacosta, De Roon, Ederson e Zalewski a centrocampo, mentre in attacco ci sono De Ketelaere, Raspadori e Krstovic. La squadra ospite si presenta con una formazione diversa, senza dettagli ancora ufficiali disponibili. La partita sta per iniziare, con le formazioni pronte sul campo.

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