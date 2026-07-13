Kerim Alajbegovic non si trasferirà al Napoli, che aveva mostrato interesse per il giocatore. La trattativa si è conclusa con l’Atalanta, che ha raggiunto un accordo con il Leverkusen per circa 20 milioni di euro più bonus. La società bergamasca ha superato la concorrenza di Roma e Milan, che avevano anch’esse monitorato la situazione. La firma dell’accordo tra Atalanta e Leverkusen dovrebbe essere imminente.

Kerim Alajbegovic non dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli, nonostante gli azzurri erano tra le squadre che lo stavano seguendo con maggior insistenza, insieme alla Roma e al Milan. Il giornalista Alfredo Pedullà ha comunicato che il giocatore è vicino a indossare la maglia dell’ Atalanta nella prossima stagione, anche se manca ancora l’accordo col Bayer Leverkusen. Alajbegovic vicino all’Atalanta, sfuma l’ipotesi Napoli. Pedullà scrive sul suo sito che il Napoli ha sondato l’esterno bosniaco negli scorsi mesi, ma si è fermato a un semplice interesse poiché deve necessariamente cedere prima di fare nuovi acquisti (unica eccezione Zeballos, che è stato già bloccato). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Alajbegovic, niente Napoli: ha accettato l’Atalanta, che offrirà 20 milioni più bonus al Leverkusen (Pedullà)

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