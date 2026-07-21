L'Aston Villa ha presentato un'offerta ufficiale per Alejandro Garnacho, attualmente al Chelsea. L'esterno argentino, considerato fuori dal progetto di Xabi Alonso, potrebbe trasferirsi in Premier League. I Blues sono aperti alla cessione, mentre non si conoscono ancora dettagli sulla risposta del club londinese. Summerville potrebbe invece lasciare il club, ma non ci sono conferme ufficiali.

L'Aston Villa ha presentato un'offerta ufficiale per Alejandro Garnacho del Chelsa. L'esterno argentino è considerato fuori dal progetto di Xabi Alonso e i Blues sono aperti alla sua partenza. I Villains, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è stato già approvato da Emery che cerca un nuovo innesto per il reparto difensivo dopo l'addio, sempre in direzione Chelsea per 130 milioni, di Morgan Rogers. Una mossa che sembra escludere l'arrivo a Brimingham di Crisencio Summerville. L'esterno olandese è molto vicino alla Roma ma, nelle ultime ore, un forte inserimento dell'Al Hilal potrebbe cambiare l'esito finale della trattativa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Aston Villa va su Garnacho. Bandiera bianca per Summerville?

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