I Campionati Italiani Assoluti di atletica si terranno a Firenze il 25 e 26 luglio, con protagonisti atleti come Jacobs, Battocletti, Tamberi, Diaz, Fabbri e Dosso. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di numerosi campioni, anche se ci saranno due assenze di rilievo. La competizione rappresenta un passo importante in vista degli Europei di Birmingham, programmati dal 10 al 16 agosto. La città toscana si prepara ad accogliere una vasta presenza di atleti e appassionati.

I Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica si disputeranno a Firenze nel weekend del 25-26 luglio. Sarà il capoluogo toscano a ospitare la rassegna tricolore, che rappresenterà un’importante tappa di passaggio in vista degli Europei, previsti a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Diverse stelle del movimento nazionale hanno risposto presente e saranno grandi protagoniste allo Stadio Ridolfi, con l’intento di scaldare la gamba in avvicinamento alla rassegna continentale. Marcell Jacobs si rimetterà in gioco dopo aver saltato l’impegno di Montecarlo a scopo precauzionale, forte del 9.99 corso al Golden Gala, del 9.96 stampato a Parigi e del sensazionale 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, le startlist dei Campionati Italiani: Jacobs, Battocletti, Tamberi, Diaz, Fabbri, Dosso e una parata di stelle. Due assenze di calibro

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