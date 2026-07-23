Van der Poel e Philpsen hanno ottenuto il primo successo nella stagione, dopo quindici giorni di gare intense. I due atleti hanno mantenuto una media di 44,475 kmh, nonostante i controlli notturni e le proteste dei corridori contro i test. La competizione si fa più combattuta e i corridori sembrano determinati a continuare nonostante le tensioni generate dalle verifiche tecniche.

E adesso tenetevi forte, perché si fa sul serio. Non che fino aquesto momento abbiano scherzato, perché è da quindici giorni chevanno tutti come delle ventole (media generale 44,475 kmh), alla faccia dei controlli a notte fonda, che hanno sollecitano le reazioni dei corridori, che minacciano di non voler più sostenere economicamente i test. Più chiaro e malizioso Mohoric, vincitore di una Sanremo. «Sarebbe bene avere dei limiti oassicurare regole uguali per tutti, perché il francese in alto in classifica controlli del genere non ne ha avuti»: ogni riferimento al “peti garçon” Seixas è assolutamente voluto. Anche ieri tappa a velocità sostenuta (47 kmh), ed ecco il primo successo del belga Philpsen, grazie ad un maestoso Van der Poel che lo porta proprio lì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assist Van der Poel e Philpsen si sblocca

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