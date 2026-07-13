Tour Van der Poel dà spettacolo a Ussel

Durante due giorni a Ussel, Van der Poel ha tentato di condurre la volata per il suo amico Jasper Philipsen, ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto. Nonostante gli sforzi, Philipsen non è riuscito a sfruttare gli assist del compagno di squadra, rimanendo lontano dalla vittoria. Van der Poel ha mostrato una buona forma, ma i tentativi di fare da traino si sono conclusi senza risultati concreti.

Per due giorni ha provato senza successo a fare da pesce pilota tirando la volata al suo grande amico Jasper Philipsen che non ha saputo cogliere gli assist. Ma quando Mathieu Van Der Poel ha deciso di mettersi in proprio, il risultato è stato diverso. Sua la nona tappa del Tour sull’inedito traguardo di Ussel e sua anche la soddisfazione per essersi sbloccato dopo un periodo complicato. A marzo volava, come dimostrano le 4 vittorie comprese due tappe della Tirreno-Adriatico e nell’E3 Saxo Classic. Poi però le Classiche non sono girate come avrebbe voluto e nemmeno i primi giorni della Grande Boucle. Ha saputo aspettare il momento, una fuga che ha animato una tappa corsa a tutta, nonostante il gran caldo che ha consigliato gli organizzatori di tagliare 30 km in partenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mathieu van der Poel AFRAID of WOUT VAN AERT

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