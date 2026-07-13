Un gruppo di corridori ha ridotto la distanza percorsa, adattando il percorso alle esigenze della corsa. La tappa si è conclusa con una fuga decisa, culminata in una volata finale. Durante la gara, i ciclisti hanno affrontato oltre 150 km a una media superiore ai 40 kmh, sfidando condizioni di caldo intenso. La corsa si è conclusa con un sprint vincente, segnato da una prova di forza tra i velocisti.

Accorciano la tappa per andare incontro alle loro esigenze, a quelle dei corridori, che si devono smazzare in ogni caso 150 km ad oltre 40°. Pogacar e compagnia pedalante ringraziano l’organizzazione per il provvedimento mai concesso nella storia ultracentenaria del Tour, ma dopo i ringraziamenti, i corridori partono a razzo come se non ci fosse un domani (a proposito oggi c’è il primo giorno di riposo). Al diavolo i convenevoli: «À la guerre comme à la guerre». Il Tour si regala una domenica ad alta velocità (quasi 45 kmh la media). D’altra parte questa è una corsa di 21 tappe, ognuna delle quali viene affrontata come una classica. E se c’è da fare una tappa in modalità classica, c’è il classico che va su tutto: Van der Poel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Van der Poel, prova di forza: fuga e volata vincente

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A veteran returns home after 5 years of betrayal to rebuild a new life for his son.

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