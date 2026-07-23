Assegno di inclusione al via dal 1° agosto le domande di rinnovo | le istruzioni Inps

Dal 1° agosto è possibile presentare le domande di rinnovo per l'Assegno di inclusione (Adi). Le richieste devono essere inviate a partire dal mese successivo all'ultimo pagamento già ricevuto. L'Inps ha fornito le istruzioni ufficiali per la procedura, che riguarda chi desidera continuare a ricevere il beneficio.

Al via dal 1° agosto le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell'Assegno di inclusione (Adi). La richiesta - chiarisce l'Inps - potrà essere inoltrata solo a partire dal mese successivo all'ultimo pagamento ricevuto. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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NOVITÀ ASSEGNO DI INCLUSIONE CAMBIA da LUGLIO Regole Rinnovo, date, MESE SOSPENSIONE PAGAMENTI

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