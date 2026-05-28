Assegno unico si possono recuperare fino 3 mesi di arretrati entro il 30 giugno | le istruzioni Inps
Entro il 30 giugno si può richiedere il recupero di arretrati fino a tre mesi dell’Assegno unico. La scadenza riguarda anche la seconda finestra dell’anno per aggiornare l’Isee, che permette di ottenere un aumento dell’assegno. La procedura di richiesta deve essere effettuata presso l’Inps, che fornisce le istruzioni ufficiali per accedere ai benefici e recuperare le somme non percepite nei mesi precedenti.
Il 30 giugno scade la seconda finestra dell’anno per presentare l’Isee e ottenere così un aumento dell’Assegno unico. Ogni famiglia può ricevere fino a 582 euro di arretrati e vedere crescere il bonus mensile fino a 203 euro per ogni figlio a carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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