Assegno unico si possono recuperare fino 3 mesi di arretrati entro il 30 giugno | le istruzioni Inps

Il 30 giugno scade la seconda finestra dell’anno per presentare l’Isee e ottenere così un aumento dell’Assegno unico. Ogni famiglia può ricevere fino a 582 euro di arretrati e vedere crescere il bonus mensile fino a 203 euro per ogni figlio a carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ASSEGNO UNICO 2026: Se NON fai QUESTO entro il 30 GIUGNO perdi TUTTO!

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Assegno unico: quando non spetta piùScopri quando l'assegno unico non è più disponibile. Informazioni utili e aggiornamenti per gestire al meglio il tuo sostegno economico familiare. iltarantino.it

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