Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | ecco le regole speciali dei Contratti regionali oggi 23 luglio scade la domanda per i docenti

Oggi, 23 luglio, scade il termine per presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione dei docenti, Ata e personale educativo. Dopo la firma del CCNI 202528, le Regioni possono stipulare contratti decentrati che introducono regole specifiche per le assegnazioni, adattate alle esigenze locali. Questi contratti regionali modificano temporaneamente le modalità di assegnazione rispetto alle disposizioni nazionali.

Dopo la firma del CCNI 202528 sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente, Ata ed educativo A livello regionale vengono poi firmati dei contratti decentrati che possono apportare delle novità sulla base di esigenze territoriali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti e ATA: deroghe e vincoli. Tutto sulla domanda

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