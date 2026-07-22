Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 | domande entro il 23 luglio

Il termine per presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 202627 scade il 23 luglio 2026. Le richieste devono essere inviate entro questa data. La procedura riguarda i docenti interessati a spostamenti temporanei o assegnazioni provvisorie. Non sono previste proroghe. La domanda può essere presentata online attraverso i canali ufficiali dedicati alle procedure di mobilità del personale scolastico.

Scade il 23 luglio 2026 il termine per presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 202627. L'articolo Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 202627: domande entro il 23 luglio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attese dopo gli esiti della mobilità

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