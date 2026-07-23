Assalti ai bancomat con le bombe scacco alla banda | arresti e perquisizioni in Puglia
I carabinieri hanno arrestato alcuni membri di una banda che aveva compiuto diversi assalti ai bancomat con esplosivi tra il 2024 e il basso Molise. Sono state eseguite perquisizioni in Puglia, dove sono stati sequestrati materiali utilizzati per le esplosioni. Le operazioni hanno portato alla cattura di alcuni sospettati coinvolti nelle azioni criminali.
Assalti agli sportelli bancomat, nuovo colpo assestato dai carabinieri. Scacco alla banda pugliese che operava nel basso Molise tra il 2024 e il 2025. I militari del Comando provinciale di Campobasso, su disposizione della Procura della Repubblica di Larino, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino nei confronti di diversi indagati residenti nella provincia di Foggia. Gli arrestati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di sportelli bancomat. I... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Assalti ai bancomat, sgominata la banda di Foggia che organizzava colpi in tutta Italia
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