Assalti ai bancomat con le bombe scacco alla banda | arresti e perquisizioni in Puglia

Notizia in breve

I carabinieri hanno arrestato alcuni membri di una banda che aveva compiuto diversi assalti ai bancomat con esplosivi tra il 2024 e il basso Molise. Sono state eseguite perquisizioni in Puglia, dove sono stati sequestrati materiali utilizzati per le esplosioni. Le operazioni hanno portato alla cattura di alcuni sospettati coinvolti nelle azioni criminali.