All’alba sono stati eseguiti dieci arresti in una operazione contro bande che avevano preso di mira bancomat con esplosivi. Le persone coinvolte sono accusate di aver tentato o realizzato furti aggravati di autovetture e di aver utilizzato ordigni esplosivi per scassinare sportelli automatici. Sono inoltre contestati reati di rapina e porto di esplosivi in luoghi pubblici. Le indagini hanno portato all’arresto di 11 persone, coinvolte in diverse fasi di questa attività criminale.

Le accuse sono, a vario titolo e in concorso tra undici persone, di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di bancomat di istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza con il supporto di quello di Foggia stanno eseguendo stamani, nel Foggiano, undici misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica della città lucana. L'indagine è cominciata da un assalto a un bancomat di Lavello (Potenza) fatto esplodere con il cosidetto 'metodo della marmotta' nel marzo del 2025. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalti ai bancomat con le bombe: blitz all'alba, 11 arresti in Puglia

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