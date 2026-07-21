All'alba, cinque persone sono state arrestate in Puglia nell'ambito di un'indagine sui furti ai bancomat. Le autorità hanno eseguito cinque ordinanze di custodia, due in carcere e tre ai domiciliari. Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Potenza, hanno accertato che gli autori avevano utilizzato la tecnica della marmotta per far esplodere i bancomat nel territorio del Potentino. Le operazioni sono ancora in corso.

Cinque persone, residenti nel Foggiano, sono state arrestate (due in carcere e tre ai domiciliari) nell'ambito delle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, su assalti ai bancomat, fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre sei persone, il gip di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Potenza. Le indagini - cominciate nel marzo del 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello (Potenza) da cui furono asportati 22 mila euro e che causò gravi danni all'edificio che ospitava la sede di una filiale della Bper - hanno riguardato anche «i furti seriali» - è spiegato in un comunicato firmato dal procuratore della Repubblica di Potenza, Camillo Falvo - di auto di media e grossa cilindrata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalti ai bancomat con le bombe: blitz all'alba, 5 arresti in Puglia

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