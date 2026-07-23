ascolti tv temptation island vola e annienta il diritto di contare in replica

Temptation Island su Canale 5 ha registrato ascolti molto superiori rispetto alla replica del film Il diritto di contare su Rai1. La differenza di spettatori è significativa, con il reality che domina la serata televisiva. La replica del film ha ottenuto meno della metà degli ascolti del programma di Canale 5. Rai1 non ha tentato di competere direttamente con Temptation Island, che si conferma molto seguito.

Rai1 nemmeno ci prova a fare concorrenza aTemptation Islande così gliascolti tvci dimostrano come il docureality di Canale 5 ha tantissima forza, mentre il film in replica Il diritto di contare fa meno della metà. Mario Calabresi adocchia Palazzo Marino: ‘Io sindaco di Milano? Mi piacerebbe’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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