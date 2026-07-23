Ascolti tv mercoledì 22 luglio | Il diritto di contare Temptation Island 2026

Ascolti tv mercoledì 22 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 22 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il diritto di contare. Su Rai 2 Radio 2 Live. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Il corriere – The Mule. Su Canale 5 Temptation Island 2026. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 22 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 22 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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