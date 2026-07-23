Ascolti TV | Mercoledì 22 Luglio 2026 Temptation Island vola al 31.6% per Rai1 solo il 12.7% con Il diritto di contare

Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio 2026, Temptation Island ha raggiunto il 31,6% di share, mentre su Rai1 Il diritto di contare è stato seguito da circa 1,65 milioni di spettatori, pari al 12,7%. La serata ha visto quindi un ampio successo per il reality, con il programma in prima serata su Canale 5 che ha superato di gran lunga la programmazione di Rai1. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi della giornata.