Ascolti TV | Mercoledì 22 Luglio 2026 Temptation Island vola al 31.6% per Rai1 solo il 12.7% con Il diritto di contare
Mercoledì 22 luglio 2026, Temptation Island ha raggiunto il 31,6% di share, mentre su Rai1 Il diritto di contare è stato seguito da circa 1,65 milioni di spettatori, pari al 12,7%. La serata ha visto quindi un ampio successo per il reality, con il programma in prima serata su Canale 5 che ha superato di gran lunga la programmazione di Rai1. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi della giornata.
Nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio 2026, su Rai1 Il diritto di contare interessa 1.648.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 3.739.000 spettatori con uno share del 31.6%. Su Rai2 Boston Blue intrattiene 520.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 847.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 714.000 spettatori (5%). Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza 531.000 spettatori (3.9%). Su La7 La Giusta Distanza in replica raggiunge 439.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 409.000 spettatori (3%). Sul Nove Best Weekend raduna 310. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Temptation Island Doppio Appuntamento e Colpi di Scena
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