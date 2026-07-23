Ascolti TV ieri mercoledì 22 luglio 2026 | da Temptation Island allo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

I dati Auditel di ieri, 22 luglio 2026, mostrano che Temptation Island ha ottenuto il maggior numero di spettatori in prima serata, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nell'Access Prime Time, Stefano De Martino ha affrontato Gerry Scotti in uno scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Entrambe le trasmissioni sono state trasmesse in orari diversi, con i dati di ascolto che evidenziano la preferenza del pubblico per il reality di Canale 5.

I dati Auditel di ieri: in prima serata Filippo Bisciglia ha condotto una nuova puntata di Temptation Island, mentre nell'Access Prime Time Stefano De Martino ha sfidato Gerry Scotti Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 22 luglio 2026, sono dominati da Temptation Island che, in prima serata su C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temptation Island Tensioni e Colpi di Scena nella Seconda Puntata

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