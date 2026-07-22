Programmi TV stasera mercoledì 22 luglio 2026 | guida e anticipazioni da Temptation Island a Il diritto di contare
Stasera, mercoledì 22 luglio 2026, diversi programmi sono in onda sui principali canali televisivi. Su Rai, va in onda uno spettacolo di intrattenimento, mentre su Mediaset è prevista la trasmissione di un documentario. Sono previsti anche altri programmi di intrattenimento e approfondimento, senza variazioni di programmazione rispetto alle date precedenti. La guida indica le trasmissioni in prima serata, con dettagli sui titoli e le fasce orarie.
Che cosa vedere in tv stasera: ecco la guida ai programmi in onda in prima serata sui principali canali Rai e Mediaset Scopriamo i programmi in TV stasera, mercoledì 22 luglio 2026 con la guida e le anticipazioni per ogni titolo. La serata propone un'offerta televisiva ricca e variegata, capa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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