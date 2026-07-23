Ascolti TV | Mercoledì 22 Luglio 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio 2026, su Rai1 Il diritto di contare interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Temptation Island conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Boston Blue intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Giusta Distanza in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Operation Fortune ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Best Weekend raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Cocainorso fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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