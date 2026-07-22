Ascolti TV Mercoledì 22 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella prima serata di mercoledì 22 luglio 2026, i dati Auditel mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i programmi trasmessi. La pubblicazione ufficiale dei dati avviene ogni mattina, fornendo un quadro chiaro delle performance televisive della sera precedente. Non sono stati indicati i nomi dei programmi o delle reti coinvolte.

Ascolti TV 22 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di mercoledì 22 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri mercoledì 22 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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