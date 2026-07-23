Ascolti TV ieri sera mercoledì 22 luglio 2026 | da Temptation Island a Il diritto di contare a Radio2Live – Il cielo è sempre più blu

Notizia in breve

I dati Auditel di ieri sera indicano che Temptation Island ha registrato il maggior numero di spettatori, tornando in prima serata con una nuova puntata caratterizzata da numerosi colpi di scena. Al secondo posto si sono posizionati programmi come Il diritto di contare e Radio2Live – Il cielo è sempre più blu, trasmessi sui principali canali. La gara degli ascolti ha visto prevalere il reality di Canale 5 rispetto alle altre proposte in palinsesto.