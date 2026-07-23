Ascolti tv ieri mercoledì 22 luglio chi ha vinto tra Temptation Island Il diritto di contare e Saviano

Mercoledì 22 luglio, gli ascolti di prima serata hanno visto un leggero successo per Canale 5 con “La Ruota della Fortuna” rispetto a Rai 1, dove “L’Eredità Summer” si è fermata davanti. La programmazione delle altre reti non ha superato le due concorrenti principali, con “Temptation Island”, “Il diritto di contare” e “Saviano” che non hanno raggiunto numeri significativi. I dati Auditel evidenziano una giornata senza un risultato dominato in modo netto, con Rai e Mediaset che si sono divise gli ascolti senza una chiara prevalenza.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 22 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto L’Eredità Summer (Rai 1) arrendersi a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Temptation Island (Canale 5) a trionfare davanti a Il diritto di contare (Rai) e Chicago PD (Italia 1). Ai piedi del podio Un giorno in pretura (Rai 3), The Mule (Rete 4), Boston Blue (Rai 2), La giusta distanza di Roberto Saviano (La7), Operation Fortune (Tv8) e Best Weekend (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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