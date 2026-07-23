Ascolti tv 22 luglio Temptation Island vola al 31,6% e corre verso la proposta di matrimonio

Il 22 luglio, Temptation Island ha raggiunto il 31,6% di share, con un aumento rispetto alle puntate precedenti. La trasmissione si avvicina alla conclusione dell’edizione, che si concluderà tra tre puntate. Gli ascolti televisivi continuano a essere elevati, confermando il successo del format prodotto da Fascino e curato da Raffaella Mennoia.

Milano, 23 luglio 2026 - Mancano solo tre puntate alla conclusione di questa edizione di Temptation Island e gli ascolti tv continuano a premiare il docu-reality targato Fascino di Maria De Filippi e curato da Raffaella Mennoia. Anche la puntata di mercoledì 22 luglio, la sesta di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha fatto registrare ascolti tv da capogiro. Gli ascolti tv. Continuano a volare i dati degli ascolti tv di Temptation Island: la puntata di mercoledì 22 luglio ha fatto registrare il 31,6% di share con una media di 3 milioni 739mila telespettatori. Un dato monstre, se si pensa che su Raiuno ‘Il diritto di contare’ ha fatto registrare uno share del 12,7% e una media di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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