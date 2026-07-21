Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026 Temptation senza rivali 31.1% L’Eredità Summer non va oltre il 18.1% La Ruota vola al 22.8-27.3%

Notizia in breve

I dati degli ascolti televisivi di lunedì 20 luglio 2026 mostrano che ‘Temptation’ ha ottenuto il 31,1% di share, superando ‘L’Eredità Summer’ che ha raggiunto l’18,1%. ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato tra il 22,8% e il 27,3%. Su Rai1, la replica di ‘Il Giovane Montalbano’ è stata vista da 2.059.000 spettatori, pari al 15,1% di share, tra le 21:49 e le 23:58.