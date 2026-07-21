Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026 Temptation senza rivali 31.1% L’Eredità Summer non va oltre il 18.1% La Ruota vola al 22.8-27.3%

Da davidemaggio.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati degli ascolti televisivi di lunedì 20 luglio 2026 mostrano che ‘Temptation’ ha ottenuto il 31,1% di share, superando ‘L’Eredità Summer’ che ha raggiunto l’18,1%. ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato tra il 22,8% e il 27,3%. Su Rai1, la replica di ‘Il Giovane Montalbano’ è stata vista da 2.059.000 spettatori, pari al 15,1% di share, tra le 21:49 e le 23:58.

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Nella serata di ieri, lunedì 20 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share dalle 21:49 alle 23:58. Su Canale5  Temptation Island conquista 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1% dalle 21:40 alle 00:36. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (626.000 – 3.8%), Filorosso  segna 501.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 622.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge 554. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026. Temptation senza rivali (31.1%). L’Eredità Summer non va oltre il 18.1%, La Ruota vola al 22.8-27.3%
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