Ascolti tv 22 luglio | Temptation Island imbattibile 31.6% Il diritto di contare su Rai 1 regge il colpo 12.7%

Notizia in breve

Il 22 luglio, Temptation Island su Canale 5 ha raccolto il 31,6% di share, risultando il programma più seguito della serata. Su Rai 1, il film Il diritto di contare ha ottenuto il 12,7% di share. Gli ascolti confermano la forte presenza del reality, mentre il film ha mantenuto una discreta tenuta rispetto ad altre serate. Nessun altro programma ha superato le percentuali di Temptation Island.