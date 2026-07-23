Ascolti tv 22 luglio | Temptation Island imbattibile 31.6% Il diritto di contare su Rai 1 regge il colpo 12.7%
Il 22 luglio, Temptation Island su Canale 5 ha raccolto il 31,6% di share, risultando il programma più seguito della serata. Su Rai 1, il film Il diritto di contare ha ottenuto il 12,7% di share. Gli ascolti confermano la forte presenza del reality, mentre il film ha mantenuto una discreta tenuta rispetto ad altre serate. Nessun altro programma ha superato le percentuali di Temptation Island.
Gli ascolti tv di mercoledì 22 luglio. La nuova puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5, catalizza come di consueto l'attenzione del pubblico. Su Rai1 va in onda il film Il diritto di contare. La sfida nell'access prime time tra L'Eredità e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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