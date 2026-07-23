ASCOLTI TV 22 LUGLIO 2026 | TEMPTATION ISLAND IL DIRITTO DI CONTARE UN GIORNO IN PRETURA

Notizia in breve

Il 22 luglio 2026, i programmi più visti in prima serata sono stati Temptation Island, con circa 3 milioni di spettatori, e Un Giorno in Pretura, seguito da circa 2,5 milioni. Su Rai 1, UnoMattina News ha totalizzato circa 1,2 milioni di spettatori, mentre Tg1 ha raggiunto circa 1,8 milioni. La programmazione di Mediaset ha visto anche Capri 2 e Vita in Diretta Start, con ascolti non specificati. Non sono stati comunicati dati precisi per tutti i canali e programmi.