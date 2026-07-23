ASCOLTI TV 22 LUGLIO 2026 | TEMPTATION ISLAND IL DIRITTO DI CONTARE UN GIORNO IN PRETURA
Il 22 luglio 2026, i programmi più visti in prima serata sono stati Temptation Island, con circa 3 milioni di spettatori, e Un Giorno in Pretura, seguito da circa 2,5 milioni. Su Rai 1, UnoMattina News ha totalizzato circa 1,2 milioni di spettatori, mentre Tg1 ha raggiunto circa 1,8 milioni. La programmazione di Mediaset ha visto anche Capri 2 e Vita in Diretta Start, con ascolti non specificati. Non sono stati comunicati dati precisi per tutti i canali e programmi.
ASCOLTI TV 22 LUGLIO 2026 • MERCOLEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri 2 – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x L’Eredità Summer (20:46-21:46) – x Il Diritto di Contare – x Il Diritto di Contare – x Un Amore in Cornovaglia – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away – x... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
Ascolti TV del 1 luglio Temptation Island e Mondiali a confronto
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 22 luglio: Il diritto di contare, Temptation Island 2026
Leggi anche: Ascolti tv 22 luglio 2026: Il diritto di contare, Temptation Island, L’Eredità Summer, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Temi più discussi: Ascolti tv di ieri 21 luglio: vince Tim Summer Hits (18.6%), L’Eredità Summer già cala (17%); Ascolti tv ieri, vince 'Tim Summer Hits': lo show di Rai 1 batte Canale 5; Ascolti tv ieri martedì 21 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Delibal, Storie al Bivio, Poveri ma ricchi; Ascolti tv del 21 luglio: Tim summer hits e Delibal.
22 LUGLIO 2026 – Il meglio di Pianeta Salute TV Canale nazionale 221 DTT | Streaming: www.pianetasalute.tv L’informazione sulla salute non va in vacanza. Anche oggi vi proponiamo una selezione dei migliori programmi di Pianeta Salute TV: approfondi facebook
#AscoltiTV | Domenica 12 Luglio 2026. Racconto di una Notte sale al 17.8% e batte Noos (13.4%). Botto Tv8 con Sinner: 4 ore e mezza al 22% La finale di Wimbledon fa crollare Rai1: Techetechetè al 9.1%, Reazione a Catena 12.9-16.9%, TG1 17%, Affari Tu x.com
Ascolti tv mercoledì 22 luglio: Il diritto di contare, Temptation Island 2026Ascolti tv 22 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti tv del 22 luglio, Filippo Bisciglia e Ema Stokholma: è scontro in prima serataFilippo Bisciglia con Temptation Island su Canale 5 non teme lo scontro con Ema Stokholma su Rai 2. Liorni al posto di De Martino fatica: gli ascolti. dilei.it