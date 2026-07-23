Ascolti tv 22 luglio 2026 | Il diritto di contare Temptation Island L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera mostrano una sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il diritto di contare” ha battuto “Temptation Island” in termini di ascolti. La prima serata ha visto anche “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna” sui principali canali del digitale terrestre. Nessuna informazione sui numeri precisi o su quale programma abbia ottenuto i risultati migliori.

Ascolti tv 22 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il diritto di contare ” contro “ Temptation Island “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Il diritto di contare” vs “Temptation Island”. Auditel del 22 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il diritto di contare” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto? Rai 1: Il diritto di contare, il film del 2016 diretto da Theodore Melfi, basato sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly, ha emozionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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