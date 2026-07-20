Boom di ascolti Rai per la finale dei Mondiali | le ironie del web su Adani che non urla più…

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina ha registrato un record di ascolti sulla Rai, con 12,5 milioni di telespettatori, pari a oltre il 65% di chi era davanti alla tv. Sul web sono circolate ironie su commentatori sportivi, in particolare su un noto opinionista che ha smesso di urlare durante la partita. La partita ha attirato un vasto pubblico televisivo, superando le aspettative di audience.

Boom di ascolti Rai per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. 12,5 milioni di persone, oltre il 65% di quelli che erano in tv, hanno visto la partita. Un dato che è schizzato come percentuale al 74% di audience durante i lunghi supplementari che hanno visto trionfare la squadra iberica. Mentre sul web si fa ironia sul tono dimesso di Lele Adani, che non ha urlato e che è sembrato dispiaciuto per la sconfitta dell’Argentina. Il record di ascolti. In particolare, nel primo tempo i telespettatori sono stati 12 milioni 61 mila con uno share del 62,5%. Il secondo tempo – tra le 22.22 e le 23.15 – ha registrato un incremento di pubblico con 12 milioni 675 mila e uno share del 68,1%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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