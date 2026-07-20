La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è stata trasmessa su Rai 1, attirando un grande pubblico. La partita ha ottenuto il maggiore ascolto della serata, con molti telespettatori che hanno seguito anche la premiazione finale. La trasmissione ha registrato numeri elevati, rendendo la partita uno degli eventi più seguiti della giornata sulla rete. Non sono stati segnalati problemi tecnici o interruzioni durante la diretta.

La finale dei Mondiali 2026 conquista la televisione italiana: Spagna-Argentina diventa il grande appuntamento della serata su Rai 1, con il pubblico protagonista anche durante la festa finale per la conmsegna della Coppa. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si trasforma in un autentico evento televisivo. L'ultimo atto della competizione mondiale conquista il pubblico di Rai 1 e domina la serata, confermando ancora una volta il grande richiamo delle sfide capaci di unire milioni di spettatori davanti allo schermo. La partita, attesa da settimane, non è stata soltanto una sfida sportiva ma un appuntamento televisivo completo, accompagnato dal pre-partita, dall'intervallo spettacolare e dalla lunga celebrazione finale con la consegna della Coppa alla nazionale spagnola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Movieplayer.it - Spagna-Argentina fa il pieno di ascolti su Rai 1: la finale dei Mondiali travolge tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La SPAGNA in finale ai MONDIALI: l'esultanza dei REALI

Notizie e thread social correlati

Finale Mondiali 2026, boom di ascolti su Rai 1: oltre 13,2 milioni per Spagna-ArgentinaLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato oltre 13,2 milioni di spettatori su Rai 1, con un 69% di share.

Ascolti record per Spagna-Argentina. Due italiani su tre davanti alla Tv hanno visto la finale dei MondialiLa finale dei Mondiali di calcio 2026 ha registrato ascolti record in Italia, con circa il 66% delle persone davanti alla televisione che ha seguito...

Temi più discussi: Mondiali di Calcio 2026 2026 - Spagna - Argentina 1-0: Highlights - Video; Spagna - Argentina (1-0) Mondiali 2026; Mondiali, oggi la finale Spagna-Argentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Mondiali 2026, stasera la finalissima Spagna-Argentina.

Ci sono voluti 106 minuti per sbloccare Spagna-Argentina, finale della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alla fine è stato un gran tiro di sinistro di Ferran Torres a rompere l’equilibrio e a far vincere alla squadra di Luis de la Fuente il Mondiale. Video Reuters # x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Mondiali 2026: rissa e non solo, il gesto dell’Argentina durante la premiazione della Spagna fa discutereIl post partita di Spagna-Argentina, finale dei Mondiali 2026, sta facendo discutere il giorno dopo il match che ha incoronato le Furie Rosse come nuovi campioni del mondo. Appena dopo il triplice fis ... sportal.it

L’Argentina di spalle durante la premiazione della Spagna: il brutto gesto fa discutere sui socialNon è passato inosservato l'atteggiamento di Messi e compagni, girati mentre i nuovi campioni del mondo alzavano la coppa ... corrieredellosport.it