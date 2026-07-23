Ascoli rinforzo sulla corsia di destra Ufficiale Oliveri in prestito dall’Atalanta

Notizia in breve

L’Ascoli ha annunciato l’arrivo di Andrea Oliveri, difensore classe 2003, in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto e controriscatto. Oliveri sarà impiegato sulla corsia di destra e si unisce alla squadra in questa sessione di mercato. La firma è avvenuta ieri, e il club ha ufficializzato l’accordo. Nessuna informazione è stata fornita sui termini economici del trasferimento.