Ascoli rinforzo sulla corsia di destra Ufficiale Oliveri in prestito dall’Atalanta
L’Ascoli ha annunciato l’arrivo di Andrea Oliveri, difensore classe 2003, in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto e controriscatto. Oliveri sarà impiegato sulla corsia di destra e si unisce alla squadra in questa sessione di mercato. La firma è avvenuta ieri, e il club ha ufficializzato l’accordo. Nessuna informazione è stata fornita sui termini economici del trasferimento.
L’Ascoli accoglie l’arrivo del classe 2003 Andrea Oliveri dall’Atalanta con diritto di riscatto e controriscatto. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha ufficializzato il nuovo ingresso rientrante nella serie di strategie di mercato sviluppate dal direttore sportivo Matteo Patti, assieme al suo collaboratore dell’area tecnico Agatino Chiavaro, per potenziare l’organico in vista del prossimo imminente campionato di serie B. Il 28esimo dell’ultracentenaria storia del Picchio. Con l’esterno destro palermitano il tecnico Francesco Tomei così potrà contare su un’altra pedina da poter impiegare lungo quella corsia, facendolo agire nei panni di terzino destro con propensioni di spinta, considerando che si tratta di un giocatore abituato ad agire come centrocampista e dotato di buona gamba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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