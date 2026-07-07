L'Ascoli ha annunciato l'acquisto di Giacomo De Pieri, classe 2006 dell'Inter, che vestirà la maglia bianconera in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L'operazione riguarda la corsia di destra. L'ex Donati è stato scelto dal tecnico Francesco Tomei per rinforzare la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale su altre trattative in corso o sui dettagli finanziari dell'accordo.

L’Ascoli abbraccia ufficialmente Giacomo De Pieri. Il talento classe 2006 dell’Inter vestirà i colori bianconeri sotto le direttive del tecnico Francesco Tomei con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Matteo Patti ha rotto il ghiaccio sancendo l’arrivo sotto le cento torri del 19enne la cui operazione era già giunta a maturazione da alcuni giorni. È lui il primo rinforzo in vista del raduno di lunedì 13 e la contestuale partenza per il ritiro di Norcia dove tecnico e squadra resteranno fino al 27. Nato a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, De Pieri è reduce dall’esperienza maturata nella scorsa stagione in serie B con le maglie di Juve Stabia e Bari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, il primo colpo è Giacomo De Pieri. Per la corsia di destra occhi sull’ex Donati

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