Ascoli il primo colpo è Giacomo De Pieri Per la corsia di destra occhi sull’ex Donati
L'Ascoli ha annunciato l'acquisto di Giacomo De Pieri, classe 2006 dell'Inter, che vestirà la maglia bianconera in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L'operazione riguarda la corsia di destra. L'ex Donati è stato scelto dal tecnico Francesco Tomei per rinforzare la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale su altre trattative in corso o sui dettagli finanziari dell'accordo.
L’Ascoli abbraccia ufficialmente Giacomo De Pieri. Il talento classe 2006 dell’Inter vestirà i colori bianconeri sotto le direttive del tecnico Francesco Tomei con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Matteo Patti ha rotto il ghiaccio sancendo l’arrivo sotto le cento torri del 19enne la cui operazione era già giunta a maturazione da alcuni giorni. È lui il primo rinforzo in vista del raduno di lunedì 13 e la contestuale partenza per il ritiro di Norcia dove tecnico e squadra resteranno fino al 27. Nato a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, De Pieri è reduce dall’esperienza maturata nella scorsa stagione in serie B con le maglie di Juve Stabia e Bari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Ascoli Calcio, colpo Giacomo De Pieri: dall'Inter arriva in prestito il talento classe 2006 facebook
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