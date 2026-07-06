Ufficiale | Giacomo De Pieri è un nuovo giocatore dell’Ascoli Arriva in prestito dall’Inter

Da internews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giacomo De Pieri, nato nel 2006, si è trasferito all’Ascoli in prestito dall’Inter. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dall’Inter, che cede temporaneamente il giocatore alla squadra marchigiana. De Pieri sarà a disposizione dell’Ascoli con la formula del prestito. La società non ha comunicato dettagli aggiuntivi sulla durata dell’accordo o sulle condizioni contrattuali.

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di Paolo Moramarco Giacomo De Pieri è un nuovo giocatore dell’Ascoli. L’annuncio arriva dall’Inter che lascerà in prestito nelle Marche l’ala classe 2006. Dopo le anticipazioni di una settimana fa, è ufficiale il trasferimento di Giacomo De Pieri all’ Ascoli, neopromosso in Serie B, per la prossima stagione. L’ Inter ha comunicato la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, confermando il prestito del giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. IL COMUNICATO DELL’INTER – «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri all’Ascoli Calcio. L’attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo alla squadra marchigiana con diritto di opzione e contro opzione». 🔗 Leggi su Internews24.com

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