Ascoli la ‘Pastasciutta antifascista’ è un caso | da destra striscione contro il vescovo che difende la Carta
Ad Ascoli, si sono verificati nuovi scontri legati alla preparazione della ‘Pastasciutta antifascista’ prevista per domenica 26. Durante le manifestazioni, è stato esposto uno striscione di matrice politica contro il vescovo, che aveva difeso la Carta costituzionale. La tensione tra gruppi di opposta fazione si è tradotta in proteste e contestazioni pubbliche, con alcuni partecipanti che hanno manifestato con slogan e cartelli. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche e legali.
Ancora scontri ad Ascoli per l'organizzazione della consueta 'Pastasciutta antifascista', in programma per domenica 26. Dopo le polemiche per la revoca del permesso di svolgere la manifestazione in un convento, in quanto "divisiva", è comparso uno striscione anonimo in città contro il vescovo, che aveva difeso i valori antifascisti contenuti nella Costituzione. Secondo quanto apprende Fanpage.it ad appendere lo striscione sarebbero stati esponenti dell'estrema destra locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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LE PRENOTAZIONI PER LA PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA DI ASCOLI PICENO SONO CHIUSE! Tutti i posti sono terminati, non sappiamo come ringraziarvi per l'incredibile partecipazione Ci vediamo domenica 26 luglio 2026 dalle 18:30 in poi L'assa facebook
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