Ascoli la ‘Pastasciutta antifascista’ è un caso | da destra striscione contro il vescovo che difende la Carta

Notizia in breve

Ad Ascoli, si sono verificati nuovi scontri legati alla preparazione della ‘Pastasciutta antifascista’ prevista per domenica 26. Durante le manifestazioni, è stato esposto uno striscione di matrice politica contro il vescovo, che aveva difeso la Carta costituzionale. La tensione tra gruppi di opposta fazione si è tradotta in proteste e contestazioni pubbliche, con alcuni partecipanti che hanno manifestato con slogan e cartelli. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche e legali.