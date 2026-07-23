Ascoli la ‘Pastasciutta antifascista’ è un caso | da destra striscione contro il vescovo che difende la Carta

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ad Ascoli, si sono verificati nuovi scontri legati alla preparazione della ‘Pastasciutta antifascista’ prevista per domenica 26. Durante le manifestazioni, è stato esposto uno striscione di matrice politica contro il vescovo, che aveva difeso la Carta costituzionale. La tensione tra gruppi di opposta fazione si è tradotta in proteste e contestazioni pubbliche, con alcuni partecipanti che hanno manifestato con slogan e cartelli. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche e legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora scontri ad Ascoli per l'organizzazione della consueta 'Pastasciutta antifascista', in programma per domenica 26. Dopo le polemiche per la revoca del permesso di svolgere la manifestazione in un convento, in quanto "divisiva", è comparso uno striscione anonimo in città contro il vescovo, che aveva difeso i valori antifascisti contenuti nella Costituzione. Secondo quanto apprende Fanpage.it ad appendere lo striscione sarebbero stati esponenti dell'estrema destra locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pastasciutta antifascista, vescovo di Ascoli Piceno: ‘evento spostato’La “Pastasciutta antifascista” prevista ad Ascoli Piceno si terrà in una diversa parrocchia rispetto a quella del Cuore Immacolato di Maria.

Il vescovo di Ascoli apre alla pastasciutta antifascista? Allora benedica anche un aperitivo anticomunista: per ricordare le vittime dimenticateIl vescovo di Ascoli ha partecipato a un evento sulla pastasciutta antifascista organizzato in una parrocchia, suscitando discussioni.

Temi più discussi: La contesa della pasta antifascista: Parola inopportuna. I parrocchiani fanno spostare la festa; La storia della Pastasciutta antifascista vietata dalla parrocchia raccontata dall’inizio; La parrocchia nega la pastasciutta antifascista, poi l'ok del vescovo; La Pastasciutta antifascista ad Ascoli Piceno è a rischio. I frati revocano la concessione degli spazi: Manifestazione divisiva.

ascoli la pastasciutta antifascistaAscoli, la ‘Pastasciutta antifascista’ è un caso: da destra striscione contro il vescovo che difende la CartaAncora scontri ad Ascoli per l'organizzazione della consueta 'Pastasciutta antifascista', in programma per domenica 26 ... fanpage.it

ascoli la pastasciutta antifascistaAd Ascoli ora anche la ‘Pastasciutta antifascista’ è divisiva, frate annulla evento in parrocchia: InopportunoAd Ascoli Piceno è in bilico l'organizzazione del consueto appuntamento Pastasciutta antifascista: la parrocchia con cui gli organizzatori ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web