Adriano Panatta è tornato a parlare agli Internazionali d’Italia, a quasi cinquant’anni dal suo successo nel 1976. In un’intervista, ha affermato che quando il tennista spagnolo si esprime al massimo, può battere il giocatore italiano. Tuttavia, ha aggiunto che per avere possibilità di vittoria a Roma, l’avversario dovrebbe sperare in un calo di forma o in problemi di digestione del rivale.

Adriano Panatta torna protagonista agli Internazionali d’Italia a quasi cinquant’anni dal trionfo del 1976. L’ex campione azzurro, che domenica 17 maggio premierà il vincitore del torneo, ha tracciato un ritratto lucido del tennis attuale in un’intervista al Corriere della Sera, soffermandosi in particolare sul duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dichiarazioni che sui social . L'articolo Panatta divide: “Quando Alcaraz si esprime al 100%, batte Sinner, ma per sconfiggere l’azzurro a Roma devono sperare che faccia indigestione di.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner, Panatta: “Io non riuscivo a uscire dal campo se non avevo finito.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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