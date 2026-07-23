Artena Litigano tra albanesi | uno finisce accoltellato in ospedale I Carabinieri arrestano gli altri due di 20 e 40 anni per tentato omicidio

Notizia in breve

Nella serata del 22 luglio, ad Artena, due uomini di 20 e 40 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per tentato omicidio dopo una lite tra immigrati albanesi. Durante la rissa, uno dei coinvolti è stato ferito con un coltello e trasportato in ospedale. I militari hanno fermato i due sospettati sul posto, mentre l’aggressore è stato soccorso e medicato. La vittima si trova in prognosi riservata.