Artena Litigano tra albanesi | uno finisce accoltellato in ospedale I Carabinieri arrestano gli altri due di 20 e 40 anni per tentato omicidio
Nella serata del 22 luglio, ad Artena, due uomini di 20 e 40 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per tentato omicidio dopo una lite tra immigrati albanesi. Durante la rissa, uno dei coinvolti è stato ferito con un coltello e trasportato in ospedale. I militari hanno fermato i due sospettati sul posto, mentre l’aggressore è stato soccorso e medicato. La vittima si trova in prognosi riservata.
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