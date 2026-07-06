A Torino, tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati per tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. I carabinieri si sono finti complici e hanno arrestato la banda durante il tentativo di furto. I fatti sono avvenuti nel corso di un intervento di polizia.

Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che i "complici" erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto., L'intervento è scattato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio dopo la segnalazione al 112 di alcuni residenti, allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del Nucleo radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio un 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse a impossessarsi di denaro o altri beni di valore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Torino, tentato furto in uno studio dentistico: i carabinieri si fingono complici e arrestano la banda

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