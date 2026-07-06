Tentato omicidio a Lugo Accoltellato fuori dal bar altri avventori lo salvano
Un uomo di 33 anni è stato accoltellato da un connazionale di 55 anni durante una lite avvenuta sabato sera vicino al bar Croazia in via Circondario Ponente a Lugo. L’aggressore ha colpito la vittima con un coltello, e altri avventori presenti sul posto sono intervenuti per aiutarla. L’uomo ferito si trova in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Un 33enne di nazionalità tunisina versa in prognosi riservata al Bufalini di Cesena dopo essere essere stato accoltellato da un suo connazionale di 55 anni al culmine di una violenta lite scoppiata nella tarda serata di sabato a Lugo, nei pressi del bar Croazia, situato in via Circondario Ponente. L’episodio, che giunge ad appena una decina di giorni dalla rissa che aveva visto protagonisti un gruppo di giovani in città, in quel caso in pieno centro storico, nei pressi del monumento a Francesco Baracca, si è verificato intorno alle 23. È stato grazie anche alle concordanti testimonianze dei presenti, nonché dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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