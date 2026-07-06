tentato omicidio a lugo accoltellato fuori dal bar altri avventori lo salvano

Notizia in breve

Un uomo di 33 anni è stato accoltellato da un connazionale di 55 anni durante una lite avvenuta sabato sera vicino al bar Croazia in via Circondario Ponente a Lugo. L’aggressore ha colpito la vittima con un coltello, e altri avventori presenti sul posto sono intervenuti per aiutarla. L’uomo ferito si trova in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. La polizia sta indagando sull’accaduto.