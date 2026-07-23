Artem Tkachuk | Stranieri e psicopatici impuniti e condannano me senza prove

Un uomo ha dichiarato che stranieri e psicopatici impuniti causano violenze e danni quotidiani, accusando le autorità di non affrontare i problemi reali. Ha anche affermato di essere condannato senza prove e ha criticato chi si concentra su di lui invece di risolvere le questioni di criminalità e degrado. La sua denuncia si concentra su presunte violenze di massa e sulla mancanza di interventi efficaci.

“Quarantamila maghrebini e tanti psicopatici che violentano ragazzine e fanno quello che gli pare, distruggono ogni giorno qualcosa o qualcuno.. voi cretini puntate il dito su di me e non risolvete i problemi veramente gravi e seri”. Inizia così lo sfogo social di Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta il personaggio di ‘Pino ‘o pazzo’ nella serie tv ‘Mare Fuori’ condannato a Milano a un anno, insieme ad altri tre giovani imputati, per aver danneggiato, nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, quattro auto in sosta a Rho (Milano). “Quella notte come dichiarato anche davanti al giudice ho fatto 200 metri per comprare le sigarette e mi sono trovato in un blitz con accuse che c’erano macchine rotte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Si parla di: Artem Tkachuk, lo sfogo dell’attore di ‘Mare Fuori’: Stranieri e psicopatici impuniti e condannano me senza prove.

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