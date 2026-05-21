Artem Tkachuk è conosciuto dal pubblico come Pino ‘o’ Pazz, uno dei personaggi della serie Mare Fuori. Nel corso degli anni, l’attore ha partecipato anche a programmi come Pechino Express, mostrando un lato diverso rispetto al ruolo interpretato nella fiction. La sua altezza, tuttavia, non è stata diffusa pubblicamente. Tkachuk ha deciso di mantenere riservate alcune informazioni sulla sua persona, concentrandosi sull’attività artistica e televisiva.

Artem Tkachuk è per il pubblico Pino ‘o’ Pazz, uno dei personaggi di Mare Fuori. Nel corso degli anni, però, il giovane attore ha avuto modo di far conoscere la persona dietro la maschera, accettando ad esempio di prendere parte a Pechino Express. Col passare del tempo, però, è risultato evidente un certo malessere, quasi pavoneggiato online. Molti i fan preoccupati, che temono una deriva sempre più problematica. Una prospettiva che di fatto va realizzandosi, perché Artem è finito in manette a Milano con l’accusa di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Ecco cosa sappiamo di lui e quali curiosità in molti ignorano. Altezza e fisico. Artem Tkachuk non ha mai dichiarato ufficialmente la propria altezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Artem Tkachuk, quanto è alto l’attore di Mare Fuori

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