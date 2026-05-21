artem tkachuk arrestato chi interpreta in mare fuori

Artem Tkachuk, attore conosciuto per il ruolo di Pino O’ Pazzo nella serie Rai Mare Fuori, è stato arrestato nelle ultime ore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda un episodio avvenuto in una località non specificata. Il suo nome si aggiunge alle persone coinvolte in un procedimento giudiziario in corso. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sulle modalità dell’arresto. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Nuovi problemi giudiziari per Artem Tkachuk, l’attore noto al grande pubblico per il ruolo di Pino O’ Pazzo nella serie Rai Mare Fuori. Il giovane interprete è stato arrestato a Rho, alle porte di Milano, dopo essere stato sorpreso insieme ad alcuni amici mentre danneggiava auto in sosta. Secondo le prime ricostruzioni, all’arrivo delle forze dell’ordine il 25enne avrebbe reagito con forte aggressività, insultando e minacciando gli agenti intervenuti sul posto. “Vi meno, ora vi prendo e vi sfondo”, avrebbe urlato agli operatori, aggravando ulteriormente la sua posizione. Per l’attore sono così scattate accuse che vanno dal danneggiamento aggravato plurimo in concorso fino a minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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