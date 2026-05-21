Dopo essere stato arrestato durante una notte di tensione a Rho, il 25enne è stato rimesso in libertà senza alcuna misura cautelare. La vicenda riguarda un episodio legato a un personaggio noto come Pino ‘o pazzo’ della serie Mare Fuori. L’arresto è avvenuto poche ore prima di un processo previsto per luglio, ma al momento non ci sono ulteriori limitazioni per l’indagato. La situazione giudiziaria rimane aperta, con l’udienza ancora da definire.

Nessuna misura cautelare per il 25enne dopo la notte di tensione a Rho. È tornato in libertà poche ore dopo l’arresto, ma per lui la vicenda giudiziaria non è chiusa. Artem Tkachuk, il 25enne attore italo-ucraino (cresciuto ad Afragola) noto al grande pubblico per il ruolo di Mare Fuori, dove interpreta Pino ‘o pazzo, è stato rimesso in libertà dopo l’udienza per direttissima celebrata a Milano. La giudice Amelia Managò ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia ma ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare, respingendo anche la richiesta della Procura di imporre l’obbligo di firma. Il processo inizierà il prossimo 23 luglio. ‘Con i miei soldi vi compro tutti’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Artem Tkachuk torna libero dopo l’arresto: cosa è successo a Pino ‘o pazzo’ di Mare Fuori, processo a luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Pino 'o pazzo" di Mare Fuori Libero dopo il fermo a Milano: processo il 23 luglio per Artem TkachukE’ tornato libero stamattina, dopo l'udienza per direttissima a Milano, Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta "Pino 'o...

Mare Fuori, Artem Tkachuk arrestato a Milano: cosa è successo davvero a Pino ‘o Pazzo e perché è finito nei guaiIl mondo di Mare Fuori torna al centro dell’attenzione, ma questa volta lontano dal set.

Artem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori libero dopo la notte di follia a Milano. Ai poliziotti gridava: Con i miei soldi vi compro tuttiArtem Tkachuk è tornato libero. L'attore italo-ucraino di 25 anni, che interpreta Pino 'o pazzo' nella serie tv Mare Fuori, era stato arrestato la scorsa notte per ... leggo.it

Artem Tkachuk, Pino o’ pazzo di Mare Fuori, arrestato e poi liberatoArtem Tkachuk, Pino o' pazzo di Mare Fuori, arrestato nella notte per danneggiamento aggravato a Rho. Tornato libero stamattina dopo l'udienza per direttissima: nessuna misura cautelare. blogsicilia.it