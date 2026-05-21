Artem Tkachuk arrestato a Milano l’attore di Mare Fuori accusato di aver danneggiato auto in sosta e minacciato gli agenti

Nella notte scorsa, a Milano, un attore di 25 anni è stato arrestato per aver danneggiato quattro veicoli parcheggiati a Rho. L’uomo, noto per il suo ruolo in una serie televisiva, è stato fermato dagli agenti mentre minacciava alcuni di loro. Secondo quanto riferito, l’attore avrebbe causato danni a diverse auto e avrebbe opposto resistenza durante le operazioni di polizia. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili sui motivi dell’intervento o sulle conseguenze legali dell’arresto.

Nuovi guai per Artem Tkachuk. L’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino “o’ pazzo” nella serie tv Mare Fuori è stato arrestato la notte scorsa a Milano per aver danneggiato quattro auto in sosta a Rho. Il giovane intorno alle 3 si trovava in via Molino Prepositurale in compagnia di altri amici di 18, 22 e 26 anni e, all’arrivo delle volanti, ha insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre a essere stato arrestato per «danneggiamento aggravato» come gli altri, è stato anche denunciato per «minacce a pubblico ufficiale». Le automobili presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti. «Mi hanno abbattuto come un elefante, 13 giorni in mezzo ai pazzi», l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk racconta il Tso: come sta adesso. 🔗 Leggi su Open.online

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Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia

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