Un attore noto per un ruolo in una serie televisiva italiana è stato condannato a un anno di carcere per aver danneggiato quattro automobili durante un raid contro auto in sosta. La sentenza prevede anche il risarcimento dei danni, che dovrà essere effettuato entro sei mesi. La decisione del giudice è arrivata dopo l’episodio che ha coinvolto l’attore, che interpreta un personaggio popolare nella serie.

L’attore che interpreta “Pino o’ Pazzo” nella celebre serie Rai dovrà risarcire i danni entro sei mesi. Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino diventato famoso per il ruolo di “Pino o’ Pazzo” nella serie televisiva Mare Fuori, è stato condannato a un anno di reclusione per il danneggiamento aggravato di quattro automobili. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Milano al termine del processo celebrato con rito abbreviato e riguarda i fatti avvenuti nella notte tra il 20 e il 21 maggio a Rho, nell’hinterland milanese. Insieme al 25enne sono stati condannati anche altri tre giovani, rispettivamente di 18, 22 e 24 anni, che si trovavano con lui quella sera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Artem Tkachuk di Mare Fuori condannato: la decisione del giudice dopo il raid contro le auto in sosta

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CONDANNATO L'ATTORE DI MARE FUORI: UN ANNO DI RECLUSIONE PER IL DANNEGGIAMENTO DI QUATTRO AUTO

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