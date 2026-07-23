Artem Tkachuk di Mare Fuori condannato a un anno di carcere | cosa dovrà fare ora?

Notizia in breve

Un attore di Mare Fuori è stato condannato a un anno di carcere, anche se la pena è sospesa. È stato riconosciuto colpevole di aver danneggiato quattro automobili insieme ad altri tre ragazzi. La condanna prevede che i danni siano risarciti entro sei mesi. L’attore dovrà inoltre rispettare eventuali ulteriori disposizioni giudiziarie legate alla condanna.