Artem Tkachuk di Mare Fuori condannato a un anno di carcere | cosa dovrà fare ora?
Un attore di Mare Fuori è stato condannato a un anno di carcere, anche se la pena è sospesa. È stato riconosciuto colpevole di aver danneggiato quattro automobili insieme ad altri tre ragazzi. La condanna prevede che i danni siano risarciti entro sei mesi. L’attore dovrà inoltre rispettare eventuali ulteriori disposizioni giudiziarie legate alla condanna.
L'attore di Mare Fuori è stato condannato insieme ad altri tre ragazzi per il danneggiamento di quattro automobili. La pena è sospesa, ma i danni dovranno essere risarciti entro sei mesi. Dalle luci del set di Mare Fuori alle aule del Tribunale di Milano. Si chiude con una condanna la vicenda che vede coinvolto Artem Tkachuk, il venticinquenne attore italo-ucraino noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Pino 'o Pazzo nella celebre serie Rai. Il giovane, finito nei guai nel maggio 2026 dopo un'azione vandalica nell'hinterland milanese, è stato condannato a un anno di reclusione insieme a tre amici per il danneggiamento di alcune vetture. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Lattore di Mare Fuori Artem Tkachuk è stato condannato a un anno
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L’attore Artem Tkachuk, Pino ‘o pazzo di Mare fuori, condannato a un anno facebook
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