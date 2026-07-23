Un attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva è stato condannato a un anno di reclusione. La condanna deriva da un procedimento legale legato a comportamenti violenti e episodi di autolesionismo rappresentati anche in alcune scene della fiction. Durante le prime stagioni, il personaggio interpretato mostrava momenti di forte vulnerabilità, con espressioni di dolore e crisi emotive. La sentenza è stata emessa dopo un'accurata valutazione delle prove presentate in tribunale.

Ci sono tanti momenti in “Mare Fuori”, soprattutto nelle prime stagioni, in cui Pino 'o Pazzo smette di essere una macchietta e diventa una ferita aperta: occhi sbarrati, voce che si rompe, violenza che esplode senza preavviso e poi, subito dopo, il crollo, il pianto, la richiesta muta di essere fermato prima di farsi ancora del male. Chi ha scritto quel personaggio non poteva sapere quanto lo avrebbe reso profetico l'attore chiamato a interpretarlo. Artem Tkachuk, 26 anni da compiere lunedì, italo-ucraino cresciuto ad Afragola, è stato condannato a un anno di reclusione per il danneggiamento aggravato di quattro automobili parcheggiate a Rho, nella notte tra il 20 e il 21 maggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Artem Tkachuk, dalla fiction alla condanna: un anno all?attore di ?Mare Fuori?

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