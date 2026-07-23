Un attore noto per il ruolo di Pino o’ pazzo in una serie televisiva è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Milano. La sentenza riguarda un episodio avvenuto a maggio scorso a Rho, alle porte di Milano. L’attore, che ha interpretato un personaggio caratterizzato da comportamenti impulsivi, si trova ora coinvolto in una vicenda giudiziaria reale.

Non è una scena di Mare Fuori, anche se in questa storia c’è ben più di una somiglianza con il personaggio che Artem Tkachuk interpreta nella serie. L’attore, conosciuto dal pubblico come Pino o’ pazzo, è stato infatti condannato dal Tribunale di Milano per una vicenda avvenuta a maggio a Rho, alle porte del capoluogo lombardo. Una notte agitata, violenta, alcune automobili prese di mira e l’arrivo della polizia: elementi che oggi hanno trovato un primo punto fermo in aula. Ma stavolta è la realtà, non una fiction. Artem Tkachuk, perché è stato condannato. L’attore venticinquenne Artem Tkachuk era stato fermato insieme ad altri tre ragazzi dopo il danneggiamento di quattro vetture parcheggiate lungo una strada di Rho. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Artem Tkachuk come “Pino o’ pazzo” in Mare Fuori: l’attore condannato a 1 anno e 6 mesi

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Arrestato Artem Tkachuk, il Pino o pazzo di Mare Fuori: danneggiate quattro auto a Rho

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Un anno di condanna e sei mesi per risarcire il danno come condizione per la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. E' quanto ha stabilito la giudice di Milano, Amelia Managò, nei confronti di Artem Tkachuk, l'attore italo- x.com

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