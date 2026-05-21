Artem Tkachuk attore di Mare Fuori arrestato per danni a 4 auto in sosta a Rho | insulti e minacce agli agenti

Artem Tkachuk, attore noto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva, è stato fermato a Rho con l’accusa di aver danneggiato quattro veicoli parcheggiati e di aver rivolto insulti e minacce agli agenti intervenuti. Durante le operazioni di polizia, l’attore avrebbe opposto resistenza e pronunciato parole offensive nei confronti degli agenti presenti. Dopo la procedura di identificazione, è stato portato in caserma e successivamente arrestato. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

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