Artem Tkachuk attore di Mare Fuori arrestato per danni a 4 auto in sosta a Rho | insulti e minacce agli agenti
Artem Tkachuk, attore noto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva, è stato fermato a Rho con l’accusa di aver danneggiato quattro veicoli parcheggiati e di aver rivolto insulti e minacce agli agenti intervenuti. Durante le operazioni di polizia, l’attore avrebbe opposto resistenza e pronunciato parole offensive nei confronti degli agenti presenti. Dopo la procedura di identificazione, è stato portato in caserma e successivamente arrestato. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.
Nuovi guai per Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori. Il giovane è stato arrestato la scorsa notte a Rho dalla Polizia di Stato in servizio a Milano. Insieme a tre amici è stato fermato in via Molino Prepositurale dopo aver danneggiato quattro auto in sosta. Inoltre è stato denunciato per aver rivolto insulti agli agenti. Artem Tkachuk: l’attore di Mare Fuori arrestato a Rho L’attore, come riferisce l’ANSA, è stato arrestato intorno alle 3 di mattina, dopo essere stato intercettato dalla polizia in via Molino Prepositurale. Si trovava in compagnia di altri tre amici di 18, 22 e 26 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia
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