Un attore coinvolto in un episodio di danneggiamenti a quattro auto in via Molino Prepositurale a Milano è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale. La sentenza, pronunciata con rito abbreviato, riguarda anche altri tre imputati e si riferisce ai fatti avvenuti tra il 20 e il 21 maggio. La condanna non comporta menzione nel casellario giudiziale, a condizione che siano rispettate alcune condizioni.

Sentenza con rito abbreviato per l’attore di Mare Fuori e altri tre imputati dopo i fatti avvenuti nella notte tra il 20 e il 21 maggio in via Molino Prepositurale Un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Artem Tkachuk condannato a 1 anno per danneggiamenti a 4 auto a Milano, l’attore: “Magrebini e psicopatici impuniti”

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CONDANNATO L'ATTORE DI MARE FUORI: UN ANNO DI RECLUSIONE PER IL DANNEGGIAMENTO DI QUATTRO AUTO

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