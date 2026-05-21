L’attore Artem Tkachuk è stato arrestato Pino ‘o pazzo in Mare Fuori

Da metropolitanmagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore italo-ucraino di 25 anni, noto per aver interpretato un personaggio di una popolare serie televisiva italiana, è stato fermato dalle forze dell’ordine. La notizia è stata diffusa ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’arresto. La sua notorietà deriva principalmente dal ruolo interpretato in una serie di successo trasmessa dalla Rai. L’arresto è stato comunicato attraverso un comunicato delle autorità, che ha confermato l’intervento delle forze di polizia.

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Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni diventato famosissimo per l’interpretazione del personaggio di Pino ‘o pazzo’ nella serie tv di successo della Rai  Mare Fuori, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Il giovane è stato intercettato e bloccato mentre si trovava in compagnia di alcuni amici a  Rho, nell’hinterland di  Milano, subito dopo aver preso di mira e pesantemente danneggiato quattro vetture regolarmente parcheggiate lungo la strada A far scattare l’allarme sono state le segnalazioni di alcuni residenti, che hanno spinto i poliziotti del Commissariato di Rho a intervenire d’urgenza sul posto con le Volanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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